Стало известно, сколько денег получил начальник тобольской полиции за «крышу» казино

Начальник отдела полиции города Тобольска через посредника получил взятку в размере 150 тысяч рублей от организаторов незаконного казино. Оно действовало с 1 мая по 5 ноября, в том числе и в Тюмени. Об этом сообщили в СК России по Тюменской области.

«По версии следствия, в период с 1 мая по 5 ноября 2025 года двое фигурантов арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени, оборудованных специализированными компьютерными системами и сетью Интернет для проведения нелегальных азартных игр. Начальник полиции МО МВД России „Тобольский“, через посредника получил взятку от одного из фигурантов уголовного дела в размере более 150 тысяч рублей за покровительство и содействие в организации и проведении незаконных азартных игр в городе Тобольске», — сообщили в следственном комитете.