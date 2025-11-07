Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Стало известно, сколько денег получил начальник тобольской полиции за «крышу» казино

Начальник тобольской полиции получил взятку в размере 150 тысяч рублей
07 ноября 2025 в 16:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Силовик получил взятку в размере 150 тысяч рублей

Силовик получил взятку в размере 150 тысяч рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела полиции города Тобольска через посредника получил взятку в размере 150 тысяч рублей от организаторов незаконного казино. Оно действовало с 1 мая по 5 ноября, в том числе и в Тюмени. Об этом сообщили в СК России по Тюменской области.


«По версии следствия, в период с 1 мая по 5 ноября 2025 года двое фигурантов арендовали два нежилых помещения в Тобольске и Тюмени, оборудованных специализированными компьютерными системами и сетью Интернет для проведения нелегальных азартных игр. Начальник полиции МО МВД России „Тобольский“, через посредника получил взятку от одного из фигурантов уголовного дела в размере более 150 тысяч рублей за покровительство и содействие в организации и проведении незаконных азартных игр в городе Тобольске», — сообщили в следственном комитете.


В настоящий момент по делу проводится проверка. Следователи изъяли игорное оборудование и другие предметы, важные в ходе расследования.

Продолжение после рекламы


О задержании силовика стало известно 7 ноября. По предварительным данным, задержанным является начальник тобольской полиции Диогин Ламбрянов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал