«Настроение в студии на самом дне»: что известно о переносе даты выхода GTA VI

GTA VI перенесли на ноябрь 2026 года Фото: www.rockstargames.com

Rockstar Games снова перенесли релиз одной из самых ожидаемых игр десятилетия — GTA VI. Вместо мая 2026-го игрокам придется подождать до ноября. Перенос вызвал не только обвал акций компании, но и новую волну обсуждений вокруг состояния студии, внутренних конфликтов и цены, которая может изменить индустрию. О том, что известно о переносе GTA VI — в материале URA.RU.

GTA VI вновь перенесли

Ночью 7 октября разработчик Rockstar Games опубликовала обращение в соцсети X. Компания заявила, что вместо назначенной даты 26 мая 2026 года игру придется ждать на полгода больше — новый релиз намечен на 19 ноября.

«Приносим извинения за то, что пришлось отложить и без того долгое ожидание. Однако эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем совершенства, которое вы ожидаете и заслуживаете», — заявили в компании.

Изначально игру планировали выпустить осенью 2025 года Фото: www.rockstargames.com

Это не первый раз, когда Rockstar переносит релиз GTA VI. Изначально игра должна была выйти осенью 2025 года, но затем дата релиза оказалась сдвинута на май 2026. И вот теперь новая дата выхода — 19 ноября.

Сразу после объявления о переносе игры акции издателя Take-Two, владеющего Rockstar, обвалились на 11%. Всего за минуту издатель потерял около пяти миллиардов долларов.

Скандал в компании Rockstar

Новость о переносе игры вышла на фоне скандала, связанного с массовыми сокращениями в компании. 1 ноября в Bloomberg заявили, что около 40 сотрудников Rockstar Games уволили в офисах Великобритании и Канаде. Официальной причиной назвали нарушения дисциплины.

Также ситуацию внутри компании прокомментировал анонимный пользователь на форуме GTAForums, представившийся сотрудником студии. По его словам, массовые увольнения стали ударом по профсоюзному движению. Все увольнения произошли без предупреждения и, по словам сотрудника, с нарушением закона.

«Мы боимся даже разговаривать друг с другом у чайника — боимся, что станем следующими и нас так же легко уволят. Мы слишком напуганы, чтобы выйти из офиса и поговорить с коллегами, которые протестуют снаружи, опасаясь последствий. Настроение в студии на самом дне. Вместо того чтобы радоваться будущему и грядущим проектам, мы полностью подавлены», — написал сотрудник Rockstar.

Скандал вокруг слива GTA VI

GTA VI остается одной из самых ожидаемых игр на сегодняшний день Фото: www.rockstargames.com

Первый скандал, связанный с новой GTA, случился задолго до анонса новой части. В 2022 году в интернет утекли 90 видеороликов с игровым процессом GTA VI. На них можно было увидеть процесс геймплея, а также двух главных героев предстоящей игры — Лусию и Джейсона. Многие игровые журналисты называли случившиеся «одной из крупнейших утечек данных в истории видеоигр». Исследовательская компания Jefferies тогда заявила, что утечка может привести к задержке релиза GTA VI.

После скандальной утечки данных компания Rockstar ужесточила внутреннюю политику компании: например, потребовала сотрудников находиться в офисе пять дней в неделю. По одной из версий, именно ужесточение правил на фоне утечки привело к увольнению десятков сотрудников в 2025 году.

Сколько будет стоить GTA VI

Пока игроки ожидают выход GTA VI, аналитики спорят на тему того, сколько именно будет стоить новая игра. Инвестиционный аналитик Мэттью Болл предположил, что издатель Take-Two установит на новую GTA ценник в диапазоне от 80 до 100 долларов — что станет переломным моментом для игровой индустрии.

Сегодня стандартная стоимость новых высокобюджетных компьютерных игр оценивается в 70 долларов. Однако некоторые студии уже ставят более высокие ценники — например, Nintendo выпустила новый Mario Kart World за 80 долларов.

GTA VI может стать первой игрой с ценником в 100 долларов Фото: www.rockstargames.com

По мнению дизайн-директора Saints Row Криса Стокмана, Rockstar Games — единственная студия, которая сможет позволить себе оценить игру в 100 долларов. «Я не думаю, что повышение цены автоматически подтянет всех остальных. Если все начнут продавать игры по 100 долларов, это вызовет огромную волну недовольства. Не все игры одинаковы. Думаю, только GTA может позволить себе такую цену — и я надеюсь, что так и будет. Я действительно надеюсь, что она будет стоить 100 долларов — эта игра этого заслуживает», — написал Крис Стокман в интервью Esports Insider.

Почему все ждут GTA VI

GTA VI — самая ожидаемая компьютерная игра сегодня. За год трейлер с анонсом посмотрели более 268 миллионов человек. Игроки и журналисты связывают высокий интерес с несколькими факторами. Во-первых, с момента выхода предыдущей части прошло уже более 12 лет. GTA V вышла в 2013 году и с тех пор успела стать одной из самых продаваемых игр в истории, разойдясь тиражом более чем 210 миллионов копий.

Во-вторых, трейлеры GTA VI обещают качественный скачок в графике, физике и масштабах игрового мира. Поклонники досконально изучили доступные кадры игры и остались в восторге.

Кроме того, впервые в истории серии среди главных героев появится женщина — Лусия, одна из двух протагонистов. Этот шаг уже называют знаковым для индустрии: ранее Rockstar критиковали за однообразное изображение персонажей и отсутствие женских героинь в центральных ролях.

Когда и на чем выйдет GTA VI