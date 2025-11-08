Посуду для чаепитий и другие товары закупали в течение года Фото: Илья Московец © URA.RU

За прошедший период 2025 года Тюменская областная дума провела несколько закупок, предметом которых стали неочевидные, на первый взгляд, товары. Парламенту требовалась фарфоровая посуда, футболки и панамы, термосы и ковры, а еще часы. URA.RU собрало подборку того, что приобреталось думой за бюджетный счет.

Посуда

В одном из тендеров регпарламент искал поставщика фарфоровых чашек и керамических кружек. К ним в довесок — чайные наборы. Посуда должна была быть украшена эмблемой думы и акварельной живописью.

Цена за единицу составила от 500 до 2 070 рублей. За все вместе отдали 332 760 рублей.

Продолжение после рекламы

Также депутатам требовались термосы и термокружки. Они выполнены из дерева и металла, и стоили от 981 до 2 770 рублей за штуку. За всю партию заплатили чуть более 615 тысяч рублей.

Одежда

Почти 295 000 рублей думой было потрачено на закупку одежды. В списке хлопковые футболки двух цветов, панамы, и сумки с рюкзаками к ним. Самую дешевую позицию оценили в 676 рублей, самую дорогую — в 1 351.

Часы и ковры

Наградные настенные часы из натурального дуба, стекла и металла — еще один приобретенный парламентом лот. Цена за штуку — от 1 437 до 3 754 рублей. Все вместе — 453 636 рублей.

Также для работы депутатам требовались ковры. За пять штук отдали 84 000. А еще заказывали вязаные пледы и они, к слову, оказались самыми дорогими по общей сумме — 752 150 рублей за более чем 200 штук.