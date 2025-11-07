Логотип РИА URA.RU
Какая погода будет в Тюмени на выходных

В Тюмени на выходных с 8 по 9 ноября будет пасмурно и сыро
07 ноября 2025 в 19:32
Снег и дождь прогнозируют в Тюмени

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на выходных с 8 по 9 ноября будет пасмурно и сыро. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +3 градуса тепла. Такой прогноз указан на сервисе «Яндекс Погода».

«Тюмень, 8 ноября. Температура воздуха днем составит +3 градуса, пасмурно, снег с дождем», — указано в прогнозе.

В воскресенье, 9 ноября пасмурная погода в областной столице сохранится. Однако в эти сутки станет прохладнее: днем воздух охладится до -4 градусов. В этот день также обещают осадки в виде снега.

