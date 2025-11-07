Какая погода будет в Тюмени на выходных
Снег и дождь прогнозируют в Тюмени
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени на выходных с 8 по 9 ноября будет пасмурно и сыро. Максимальная температура воздуха в эти дни составит +3 градуса тепла. Такой прогноз указан на сервисе «Яндекс Погода».
«Тюмень, 8 ноября. Температура воздуха днем составит +3 градуса, пасмурно, снег с дождем», — указано в прогнозе.
В воскресенье, 9 ноября пасмурная погода в областной столице сохранится. Однако в эти сутки станет прохладнее: днем воздух охладится до -4 градусов. В этот день также обещают осадки в виде снега.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!