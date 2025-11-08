Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

В Тюменской области в несколько раз подскочило число травм из-за гололеда

08 ноября 2025 в 10:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Чаще стали поступать пациентами с травмами, в том числе и головы

Чаще стали поступать пациентами с травмами, в том числе и головы

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области из-за гололеда число пациентов травматологического отделения выросло в три раза, а в нейрохирургию стали обращаться в пять раз чаще. Об этом рассказал Заведующий нейрохирургическим отделением взрослого стационара ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.

«В связи с гололедом в Тюменской области увеличилось число пациентов с травмами. Если в травматологии‑ортопедии число пациентов увеличилось втрое, то в нейрохирургии — в пять раз — в основном с подозрением на черепно‑мозговую травму», — передает слова Воробьева инфоцентр правительства региона в telegram-канале.

Он отметил, что больницы работают с огромной нагрузкой, бригады медиков усиливаются. Ранее был изменен режим работы больниц Тюмени. 6 и 7 ноября хирурги и ортопеды в семи городских поликлиниках и двух отделениях Областной больницы №19 принимали пациентов до 23:00.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал