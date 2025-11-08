В Тюменской области в несколько раз подскочило число травм из-за гололеда

Чаще стали поступать пациентами с травмами, в том числе и головы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области из-за гололеда число пациентов травматологического отделения выросло в три раза, а в нейрохирургию стали обращаться в пять раз чаще. Об этом рассказал Заведующий нейрохирургическим отделением взрослого стационара ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.

«В связи с гололедом в Тюменской области увеличилось число пациентов с травмами. Если в травматологии‑ортопедии число пациентов увеличилось втрое, то в нейрохирургии — в пять раз — в основном с подозрением на черепно‑мозговую травму», — передает слова Воробьева инфоцентр правительства региона в telegram-канале.