В Тюменской области в несколько раз подскочило число травм из-за гололеда
Чаще стали поступать пациентами с травмами, в том числе и головы
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюменской области из-за гололеда число пациентов травматологического отделения выросло в три раза, а в нейрохирургию стали обращаться в пять раз чаще. Об этом рассказал Заведующий нейрохирургическим отделением взрослого стационара ОКБ №2 Дмитрий Воробьев.
«В связи с гололедом в Тюменской области увеличилось число пациентов с травмами. Если в травматологии‑ортопедии число пациентов увеличилось втрое, то в нейрохирургии — в пять раз — в основном с подозрением на черепно‑мозговую травму», — передает слова Воробьева инфоцентр правительства региона в telegram-канале.
Он отметил, что больницы работают с огромной нагрузкой, бригады медиков усиливаются. Ранее был изменен режим работы больниц Тюмени. 6 и 7 ноября хирурги и ортопеды в семи городских поликлиниках и двух отделениях Областной больницы №19 принимали пациентов до 23:00.
