Как тюменцам получить бесплатную путевку на отдых в санатории

В скором времени в Тюмени официально стартует шестой термальный сезон. Это отличная возможность провести время с удовольствием и восстановить здоровье. Однако тоже самое жители Тюменской области могут организовать и в санаториях, причем бесплатно. Как тюменцам получить путевку на санаторно-курортное лечение — в материале URA.RU.

Кто имеет право на получение путевки

Получить путевку на лечение в санатории могут девять категорий лиц. Среди них люди, ставшие инвалидами в результате военных действий, ветераны Великой Отечественной войны, лица, которые в период Отечественной войны несли военную службу или осуществляли трудовую деятельность на объектах военного назначения, ветераны боевых действий и жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также бесплатно отдохнуть в оздоровительных учреждениях могут жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Аналогичную услугу предоставляют инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Как оформить путевку

Чтобы получить путевку, тюменцам в первую очередь следует получить справку от врача. Она докажет, что у пациента нет противопоказаний. Документ оформляется по форме 070/у.

После этого гражданам потребуется обратиться в отделение МФЦ или Социального фонда России. Сделать это можно и онлайн через портал Госуслуг. Необходимо предоставить полученную ранее медицинскую справку, а также данные паспорта. Важно упомянуть, будет ли с заявителем сопровождающий.

Сколько ждать оформления услуги

Согласно российскому законодательству, после подачи заявки тюменец встанет в текущую очередь. Внеочередное обеспечение путевками на лечение кого-либо из категорий граждан закон не предусматривает. В свою очередь, СФР выдаст путевку в течение 18 дней до заезда в назначенный санаторий. По этим же талонам жители региона могут оформить билеты на проезд до локации и обратно.