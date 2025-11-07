В Тюмени снесут школу ради нового учреждения, но денег на это не выделили

Площадь нового здания составит более 22 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени снесут школу №7 и театр «Космос» для строительства нового учебного заведения. Проект должны закончить в декабре этого года, но деньги на работу в 2025-2027 годах не предусмотрены. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона.

«Снос зданий будет выполнятся в рамках государственного контракта на строительство. Перечнем объектов на 2025-2027 годы, возведение которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, финансирование строительства объекта не предусмотрено», — рассказали в ГУС.