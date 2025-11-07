Логотип РИА URA.RU
В Тюмени снесут школу ради нового учреждения, но денег на это не выделили

В Тюмени не выделили деньги на снос школы №7 и театра «Космос» в 2025-2027 годах
07 ноября 2025 в 19:04
Площадь нового здания составит более 22 тысяч квадратных метров

Площадь нового здания составит более 22 тысяч квадратных метров

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени снесут школу №7 и театр «Космос» для строительства нового учебного заведения. Проект должны закончить в декабре этого года, но деньги на работу в 2025-2027 годах не предусмотрены. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона.

«Снос зданий будет выполнятся в рамках государственного контракта на строительство. Перечнем объектов на 2025-2027 годы, возведение которых планируется осуществлять за счет средств областного бюджета, финансирование строительства объекта не предусмотрено», — рассказали в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что школу должны построить в 2028 году. Площадь нового здания составит более 22 тысяч квадратных метров. На территории учреждения разместят спортивные площадки, зону тихого отдыха, парковку для машин и велосипедов, полосу препятствий. На проект потратят 60 миллионов рублей.

