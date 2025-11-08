Любили пить, гулять и убивать: 30 лет назад в Тюмени появилась банда бомжей-сифилитиков

В 90-х банда бомжей-сифилитиков убила трех человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Поздней осенью 1995 года на берегу реки Туры в Тюмени были найдены два трупа: мужчины и женщины. Рыбаки, которые обнаружили тела в районе дамбы, сразу сообщили о своей находке в милицию. Подозреваемые в совершении двойного убийства у оперативников появились практически сразу. Местные жители рассказали сотрудникам УВД, что летом недалеко от места страшной находки был лагерь отшельников. Бомжи любили пить, гулять, и, как выяснится позже, убивать. При этом, каждый из членов банды был болен чесоткой и сифилисом. Об этом громком деле впервые рассказали журналисты программы «Черная кошка». В 90-х криминальная телепередача была одной из самых популярных в Тюменской области.

Отшельники

Летом 1995 года банда бомжей-сифилитиков разбила лагерь на берегу Туры в Тюмени Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Лихие 90-е сказались на судьбе каждого жителя страны. Одни в это непростое время «взлетали», зарабатывая миллионы на сомнительных финансовых схемах, другие — были отброшены на самое дно. Виктор Нечаев оказался в числе последних. В далеком 1995-м у него не было ни работы, ни семьи, ни жизненных перспектив. Свою печаль тюменец топил в вине и водке. Со временем вокруг него образовалась шайка единомышленников. Летом того же года бомжи разбили лагерь на берегу Туры, где сутками могли коротать время за шумными пьянками и застольями. По словам рыбаков, на замечания в свой адрес они реагировали крайне агрессивно и могли легко кинуться в драку.

Незваные гости

Тела убитых людей бомжи сбросили в реку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Со временем, банда тюменских бомжей освоилась на берегу Туры. Распорядок дня у бездомных был незамысловатым: днем они бегали на Центральный рынок Тюмени в поисках шабашек. А к вечеру возвращались «домой», чтобы пропить заработанное. И всех такой «график» устраивал.

Все изменилось, когда к банде отшельников, которая к тому времени состояла из пяти человек, попытались прибиться другие бездомные — мужчина и женщина. Бомжи незваным гостям оказались не рады.

"Появление в логове чужого, претендовавшего и на женщину из местной компании, и на водку — дневную "выручку" всей общины – вызвало недовольство, переросшее в драку. Звериный инстинкт, разыгравшийся при виде крови, помог быстро добить поверженного врага. Бездыханное тело сбросили в реку. На смену ярости пришел страх расплаты. Чтобы замести следы, с подругой чужого решили поступить также. Ни мольба обреченной, ни слезы их не остановили. И через несколько минут тело женщины со следами удушья также плыло по реке", — сообщалось в выпуске программы "Черная кошка" от 1997 года.

Именно эти трупы затем будут найдены рыбаками в районе дамбы на реке Туре. После того этого преступников задержали.

Соло на ноже

Молодая женщина из банды бомжей жестоко расправилась со случайным знакомым, который позвал ее в гости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время следствия было установлено, что на счету банды тяжким грузом лежит еще одна загубленная жизнь. Правда, это убийство, в отличие от двух предыдущих, отшельница Марзия Завилова совершила в одиночку. В 95-м году в ней сложно было разглядеть «классического» бомжа: в то время она была молодой и достаточно симпатичной женщиной, без явных признаков неблагополучия на лице.

Видимо, это и привлекло одинокого пенсионера, который решил пригласить Завилову к себе в дом. На гостеприимство молодая женщина ответила своеобразно: во время застолья нанесла мужчине 14 ножевых ранений. Пожилой тюменец скончался на месте. Журналисты "Черной кошки" уточнили, что после совершения преступления Завилова открыла дверь друзьям-отшельникам. Они собрали продукты, а также ценные вещи убитого и скрылись.

К слову, трагедия с двойным убийством также разыгралась из-за этой молодой женщины. Именно Завилову бомжи приревновали к пришлым незваным гостям.

Приговор

Костяк банды бомжей-сифилитиков был приговорен к длительным тюремным срокам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU