Тюменских школьников освободят от двух ОГЭ для поступления в колледжи

В 2025 году эксперимент улучшил результаты в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменская область вошла в число пяти регионов, где с 2026 года могут упростить поступление в колледжи. Девятиклассникам, планирующим получать среднее профессиональное образование, возможно, разрешат сдавать два, а не четыре обязательных ОГЭ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Подготовленный Минпросвещения законопроект предлагает продлить эксперимент до 2029 года и расширить его еще на пять регионов: Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области и Татарстан», — пишут на сайте. Инициатива продлевает действующий эксперимент, который в 2025 году показал положительные результаты в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Количество бюджетных мест в колледжах этих регионов выросло на 30%, а число неуспевающих сократилось на 40%. Окончательное решение будет принято после рассмотрения законопроекта в Госдуме.

Продолжение после рекламы