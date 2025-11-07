Тюменских школьников освободят от двух ОГЭ для поступления в колледжи
В 2025 году эксперимент улучшил результаты в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тюменская область вошла в число пяти регионов, где с 2026 года могут упростить поступление в колледжи. Девятиклассникам, планирующим получать среднее профессиональное образование, возможно, разрешат сдавать два, а не четыре обязательных ОГЭ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
«Подготовленный Минпросвещения законопроект предлагает продлить эксперимент до 2029 года и расширить его еще на пять регионов: Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области и Татарстан», — пишут на сайте. Инициатива продлевает действующий эксперимент, который в 2025 году показал положительные результаты в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Количество бюджетных мест в колледжах этих регионов выросло на 30%, а число неуспевающих сократилось на 40%. Окончательное решение будет принято после рассмотрения законопроекта в Госдуме.
О предполагающихся изменениях стало известно еще в феврале 2025 года, тогда жители Тюмени позитивно отреагировали на новость о новых правилах сдачи ОГЭ. Горожане считают, что ученикам девятого класса станет легче учиться, а также будет проще поступить в колледжи.
