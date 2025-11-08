Под Тюменью тысячи жителей остались без света
Причиной отключения стало повреждение кабеля сторонней организацией
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Малиновке и Успенке (Тюменская область) 8 ноября порядка 2000 жителей остались без электричества. Как сообщили в энергосетевой компании «Россети Тюмень», виновниками отключений стала сторонняя компания, повредившая подземный кабель.
«Неустановленная техника при производстве несогласованных с энергокомпанией работ в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) 8 ноября повредила кабельную (подземную) ЛЭП. Света лишились свыше 2 тысяч жителей и 5 социально значимых объектов в Успенке и Малиновке», — сообщила пресс-служба тюменской компании в telegram-канале.
Энергетики оперативно прибыли на место и уже в настоящее время в дома большой части потребителей свет вернулся. Без электричества остаются порядка 40 жителей Малиновки. «Устранение технологического нарушения будет продолжаться в непрерывном режиме до возобновления подачи электроэнергии всем обесточенным потребителям», — подчеркнули в компании.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!