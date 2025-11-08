Под Тюменью тысячи жителей остались без света

Причиной отключения стало повреждение кабеля сторонней организацией Фото: Илья Московец © URA.RU

В Малиновке и Успенке (Тюменская область) 8 ноября порядка 2000 жителей остались без электричества. Как сообщили в энергосетевой компании «Россети Тюмень», виновниками отключений стала сторонняя компания, повредившая подземный кабель.

«Неустановленная техника при производстве несогласованных с энергокомпанией работ в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) 8 ноября повредила кабельную (подземную) ЛЭП. Света лишились свыше 2 тысяч жителей и 5 социально значимых объектов в Успенке и Малиновке», — сообщила пресс-служба тюменской компании в telegram-канале.