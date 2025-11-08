В Тюмени погиб 89-летний пешеход. Фото
Дедушка вечером перебегал дорогу в неположенном месте
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени вечером 7 ноября на улице Республики внедорожник сбил 89-летнего пенсионера. Пожилой человек переходил дорогу в неположенном месте.
Пенсионер скончался от полученных травм
«Около шести часов вечера на улице Республики, 90 автомобилем „Хонда“ сбит 89-летний пенсионер. Дедушка переходил улицу вне пешеходного перехода», — сообщает Госавтоинспекция региона в telegram-канале. Уточняется, что водитель не успел среагировать на пешехода.
Пешеход получил тяжелые травмы и позже скончался. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
