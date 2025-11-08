Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Тюмени погиб 89-летний пешеход. Фото

08 ноября 2025 в 12:18
Дедушка вечером перебегал дорогу в неположенном месте

Дедушка вечером перебегал дорогу в неположенном месте

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени вечером 7 ноября на улице Республики внедорожник сбил 89-летнего пенсионера. Пожилой человек переходил дорогу в неположенном месте.

Пенсионер скончался от полученных травм

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области


«Около шести часов вечера на улице Республики, 90 автомобилем „Хонда“ сбит 89-летний пенсионер. Дедушка переходил улицу вне пешеходного перехода», — сообщает Госавтоинспекция региона в telegram-канале. Уточняется, что водитель не успел среагировать на пешехода.

Пешеход получил тяжелые травмы и позже скончался. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

