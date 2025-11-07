Стало известно, сколько тюменцев кремировали за счет городского бюджета
Прощание с усопшими проходит в городском крематории
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Тюмени на кремацию умерших граждан, чьи родные выбрали именно этот способ погребения, за месяц с начала появления услуги потратили 410 512 рублей. За бюджетные деньги в последний путь проводили 13 человек. Об этом URA.RU рассказали в муниципальном учреждении по вопросам похоронного дела «Некрополь».
«Официальная дата начала оказания услуги по кремации с последующей выдачей урны с прахом в рамках гарантированного перечня услуг по погребению — 9 октября 2025 года. По состоянию на 6 ноября было кремировано 13 человек. На предоставление услуг затрачено 410 512 рублей», — рассказали в «Некрополе».
Ранее URA.RU писало, что для получения бесплатной услуги по кремации тюменцам нужно собрать пакет документов и подать заявление. Базовый минимум затрат на процедуру будет профинансирован за счет городской казны.
