В лидерах - Тюменская Слобода, Пятый заречный и Центр Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Самым активно застраиваемым в Тюмени в ноябре 2025 года является район Тюменской слободы и Дударева. Такая информация следует из анализа текущего строительства интерактивной карты ЕИСЖС «ДОМ.РФ».

«Тюмень, ноябрь 2025 года. Активное строительство ведется во всех районах города. Наиболее активные работы ведутся в районе Тюменской слободы и Дударева. Здесь девелоперы возводят 46 жилых домов», — показывает анализ данных.

Чуть меньше — 44 жилых дома — возводят в престижном Пятом заречном микрорайоне. В центральных (Исторический, Драмтеатр, КПД) районах Тюмени девелоперы строят 31 жилой дом.

За пределами тройки лидеров находится еще несколько локаций. В Заречных микрорайонах (кроме Пятого), на Мысу и в Тарманах девелоперы возводят 29 домов, 25 домов строятся в районе Лесобазы и на соседних территориях. Чуть ниже пятерки лидеров рейтинга расположен район Московского тракта — здесь к заселению готовят 23 объекта.

Замыкает топ лидеров активно обсуждаемый район ДОК. На попавшей под реновацию территории сейчас работает несколько девелоперов, они строят 15 жилых домов. А вот в Восточном микрорайоне жилья не строят вообще. В квадрате между улицами Федюнинского, Мельникайте, 30 лет Победы и Теплотехников строится лишь один нежилой проект.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики готовы выполнить план по строительству на 2025 год к концу декабря. С начала года в регионе введено 1,8 миллиона квадратных метров жилья.