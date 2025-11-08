В Тюменскую субботу весь день будет пасмурно
08 ноября 2025 в 08:00
Ветер западный со скоростью 2 м/с
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В Тюмени 8 ноября температура воздуха составит 4 градуса. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 8 ноября температура наружного воздуха составит от 1 до 4 градусов. Утро: морось слабая непрерывная. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: облачно, небольшие осадки», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 98%.
Подписаться
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал