Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

В Тюменскую субботу весь день будет пасмурно

08 ноября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ветер западный со скоростью 2 м/с

Ветер западный со скоростью 2 м/с

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Тюмени 8 ноября температура воздуха составит 4 градуса. Погода будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 8 ноября температура наружного воздуха составит от 1 до 4 градусов. Утро: морось слабая непрерывная. День: облачно, небольшой дождь. Вечер: облачно, небольшие осадки», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 98%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал