Более 700 тюменских школьников несли «Вахту памяти» в День воинской славы. Фото
«Вахта памяти» проводится в Тюмени второй год подряд
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В День воинской славы России более 700 школьников Тюмени участвовали в патриотической акции «Вахта памяти». Учащиеся из шести учреждений несли почетный караул у ключевых мемориалов города. Об этом сообщает администрация Тюмени в telegram-канале.
«В День воинской славы России, отмечающийся в честь 84-й годовщины исторического военного парада на Красной площади, учащиеся тюменских школ традиционно вышли нести „Вахту памяти“ у нескольких значимых мемориалов города... В нынешнем учебном году в ней примут участие более 700 воспитанников», — пишут в посте.
Акция прошла у Мемориала «Вечный огонь», площади Памяти, памятника учащимся школ, не вернувшимся с войны, мемориального комплекса воинам, погибшим в вооруженных конфликтах, стелы «Город трудовой доблести» и памятника труженикам тыла.
Мероприятие проводится в Тюмени уже второй год подряд. В этом году оно было приурочено к 84-й годовщине исторического военного парада на Красной площади в 1941 году.
«Вахта памяти» — ежегодное общественное движение, начавшееся в 1989 году, для увековечения памяти о воинах ВОВ. В рамках этого движения проходят мероприятия «Открытие и Закрытие „Вахты Памяти“» в разных городах России. Акция помогает сохранить историческую память, напоминает о важности мира и патриотизма.
Учащиеся школ № 25, № 37, № 43, № 48, № 63 и лицея № 93 на «Вахте памяти»
Фото: telegram-канал администрации Тюмени
