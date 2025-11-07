«Вахта памяти» проводится в Тюмени второй год подряд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В День воинской славы России более 700 школьников Тюмени участвовали в патриотической акции «Вахта памяти». Учащиеся из шести учреждений несли почетный караул у ключевых мемориалов города. Об этом сообщает администрация Тюмени в telegram-канале.

«В День воинской славы России, отмечающийся в честь 84-й годовщины исторического военного парада на Красной площади, учащиеся тюменских школ традиционно вышли нести „Вахту памяти“ у нескольких значимых мемориалов города... В нынешнем учебном году в ней примут участие более 700 воспитанников», — пишут в посте.

Акция прошла у Мемориала «Вечный огонь», площади Памяти, памятника учащимся школ, не вернувшимся с войны, мемориального комплекса воинам, погибшим в вооруженных конфликтах, стелы «Город трудовой доблести» и памятника труженикам тыла.

Мероприятие проводится в Тюмени уже второй год подряд. В этом году оно было приурочено к 84-й годовщине исторического военного парада на Красной площади в 1941 году.

«Вахта памяти» — ежегодное общественное движение, начавшееся в 1989 году, для увековечения памяти о воинах ВОВ. В рамках этого движения проходят мероприятия «Открытие и Закрытие „Вахты Памяти“» в разных городах России. Акция помогает сохранить историческую память, напоминает о важности мира и патриотизма.













1/4 Учащиеся школ № 25, № 37, № 43, № 48, № 63 и лицея № 93 на «Вахте памяти» Фото: telegram-канал администрации Тюмени