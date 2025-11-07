Канцелярия и лимит по деньгам: какие подарки могут принимать курганские чиновники

Курганским чиновникам придется выкупать подарки, которые они получают на мероприятиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области введены строгие правила, регулирующие получение подарков государственными служащими. URA.RU выяснило, как работает эта система и какие сложности возникают у чиновников.

В каких случаях чиновникам разрешено принимать подарки

Курганские чиновники имеют право принимать подарки лишь в определенных ситуациях. Это возможно, если подарки получены в связи с участием в:

-протокольных мероприятиях;

-служебных командировках;

-других официально санкционированных событиях.

Есть и исключения

Существуют определенные исключения, когда прием подарков разрешен, даже если они не связаны напрямую с официальными мероприятиями. К таким исключениям относятся:

Продолжение после рекламы

-канцелярские принадлежности, которые предоставляются участникам мероприятий для исполнения должностных обязанностей;

-цветы;

-ценные подарки, вручаемые в качестве награды.

Однако в целом государственным служащим запрещено принимать любые подарки, связанные с их должностью или исполнением служебных обязанностей, за исключением тех, которые получены в вышеуказанных обстоятельствах. Прием подарка в иных случаях может быть расценен как нарушение антикоррупционного законодательства.

Процедура обращения с полученными подарками

После получения подарка чиновник должен следовать установленной процедуре, которая включает несколько этапов:

-Сообщение о подарке. Чиновник обязан в течение трех рабочих дней подать уведомление о получении подарка в департамент социальной политики. Если подарок получен во время командировки, срок подачи уведомления продлевается до трех рабочих дней после возвращения.

-Оценка и передача подарка. После того как уведомление подано, ответственный сотрудник проводит оценку подарка и передает его на хранение в соответствующий отдел. При этом чиновник несет ответственность за сохранность подарка до момента передачи акта приема-передачи.

-Выкуп подарка. Чиновник, сдавший подарок, может его выкупить. Для этого необходимо подать заявление директору департамента не позднее двух месяцев с момента сдачи подарка. Отдел бухгалтерии проводит оценку стоимости подарка и уведомляет заявителя о сумме выкупа. Выкуп должен быть произведен в течение месяца после получения уведомления о стоимости.

-Реализация подарка. Если чиновник не выкупает подарок, тот передается в распоряжение государства или реализуется через аукцион. Подарки, содержащие драгоценные металлы или камни, передаются в Гохран России в соответствии с особым порядком. Деньги, полученные от продажи подарков, поступают в бюджет Курганской области.