Командир «Кочегар» из зоны СВО получил Chevrolet Niva от курганцев. Фото, видео

07 ноября 2025 в 18:06
Народный фронт передал курганскому бойцу автомобиль для фронта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане передали автомобиль Chevrolet Niva командиру взвода противотанковой роты с позывным «Кочегар». Машину передали бойцу из зоны СВО в рамках проекта «Народный фронт. Все для Победы». Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Потребность в данных автомобилях очень высока. Chevrolet Niva являются вездеходными машинами. Мы на них доставляем продовольствие и оборудование для бойцов, которые находятся на передовой. Очень благодарны Народному фронту, правительству Курганской области и нашим за землякам за помощь», — сказал военнослужащий. 

Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского предприятия собрали 32 миллиона рублей в рамках акции «Час для победы». Деньги направят на закупку техники и помощь военнослужащим на фронте. На часть средств уже закуплен груз на сумму свыше шести млн рублей для бойцов на покровском направлении. В список переданного оборудования вошли 30 радиостанций, 20 пауэрбанков, пять дронов Mavic 3 Pro, пять беспилотников Mavic 3T. Также военные получат один квадроцикл, шесть тепловизионных прицелов и три дизельных генератора.

Командир «Кочегар» из зоны СВО получил Chevrolet Niva от курганцев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

