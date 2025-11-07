Командир «Кочегар» из зоны СВО получил Chevrolet Niva от курганцев. Фото, видео
Народный фронт передал курганскому бойцу автомобиль для фронта
В Кургане передали автомобиль Chevrolet Niva командиру взвода противотанковой роты с позывным «Кочегар». Машину передали бойцу из зоны СВО в рамках проекта «Народный фронт. Все для Победы». Об этом передает корреспондент URA.RU.
«Потребность в данных автомобилях очень высока. Chevrolet Niva являются вездеходными машинами. Мы на них доставляем продовольствие и оборудование для бойцов, которые находятся на передовой. Очень благодарны Народному фронту, правительству Курганской области и нашим за землякам за помощь», — сказал военнослужащий.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники курганского предприятия собрали 32 миллиона рублей в рамках акции «Час для победы». Деньги направят на закупку техники и помощь военнослужащим на фронте. На часть средств уже закуплен груз на сумму свыше шести млн рублей для бойцов на покровском направлении. В список переданного оборудования вошли 30 радиостанций, 20 пауэрбанков, пять дронов Mavic 3 Pro, пять беспилотников Mavic 3T. Также военные получат один квадроцикл, шесть тепловизионных прицелов и три дизельных генератора.
