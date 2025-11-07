В Курганской области увеличили размер прожиточного минимума
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Власти Курганской области подняли величину прожиточного минимума на 2026 год. На душу населения он составит 17 803 рубля. Об этом сообщается в постановлении правительства региона.
«Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2026 год в расчете на душу населения — 17803 рубля», — информирует постановление за подписью курганского губернатора Вадима Шумкова. Размер прожиточного минимума увеличился на 1 134 рубля (в 2025 году — 16 669 рублей).
Для трудоспособного населения минимум составит 19 405 рублей. Для пенсионеров области в новом году установлена минимальная прожиточная планка на уровне 15 311 рублей, для детей — 17 269 рублей.
