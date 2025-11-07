В Челябинской области в октябре подешевели авто BMW и Mercedes-Benz

Цена на Mercedes-Benz E-класса снизилась на 3% до 1 600 000 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области в октябре по сравнению с сентябрем 2025 года приобрести автомобиль с пробегом в среднем можно было за 720 000 рублей. При этом больше всего снизились цены на BMW и Mercedes-Benz. Они подешевели на 2,5% и 2,3% соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Также в Челябинской области на 3,9% снизились цены на подержанные автомобили модели Toyota RAV4. Они подешевели до 1 680 000 рублей. Авто LADA Granta упали в цене на 3,5%, до 550 000 рублей, а LADA 2112 — на 3,1% до 155 000 рублей. Цена на Mercedes-Benz E-класса снизилась на 3% до 1 600 000 рублей, а на авто Toyota Camry — на 2,8% до 1 750 000 рублей.