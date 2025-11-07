На поддержку гражданских инициатив направлено более 320 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области продолжается прием заявок на получение губернаторских грантов. Принять участие могут некоммерческие организации и активные жители, начиная с 14 лет, напомнил губернатор Алексей Текслер.

«Продолжается прием заявок на гранты губернатора Челябинской области. Принять участие могут некоммерческие организации и активные жители, начиная с 14 лет», — написал Текслер в своем telegram-канале.

На поддержку гражданских инициатив в этом году в Челябинской области направлено более 320 миллионов рублей. Всего представлено 13 направлений — от поддержки семьи и охраны здоровья до сохранения исторической памяти и защиты окружающей среды.

Для некоммерческих организаций прием заявок продлится до 24 ноября 2025 года. Для граждан — до 14 января 2026 года. Для НКО размер гранта составляет от 500 тысяч до восьми миллионов рублей. Для физических лиц — до 400 тысяч рублей.

Подать заявку можно через портал грантов губернатора. «Любой успешный проект когда-то был просто идеей. Давайте вместе воплотим ваши лучшие идеи в жизнь для развития нашей Челябинской области», — добавил Текслер.

Финансовая помощь некоммерческому сектору в Челябинской области за последние пять лет выросла в 15 раз, заявил ранее Текслер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. В регионе активно развивают общественные объединения и социально ориентированные некоммерческие организации.