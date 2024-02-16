Финансирование некоммерческого сектора в Челябинской области выросло в 15 раз

Вложения в некоммерческий сектор в Челябинской области выросли в 15 раз за 5 лет

17 февраля 2024 в 02:50 Размер текста - 17 +

НКО Челябинской области в лидерах по получению президентских грантов в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Финансовая помощь некоммерческому сектору в Челябинской области за последние пять лет выросла в 15 раз. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным во время визита главы государства в Челябинскую область. «Мы активно развиваем общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации… Из всех источников у нас за последние пять лет финансирование выросло в 15 раз», — приводит слова Алексея Текслера сайт президента России. Губернатор заметил, что развитие некоммерческого сектора очень помогло региону в пандемию, и сейчас это также важно для региона. Как рассказал Текслер, челябинцы заняли третье место в прошлом году по количеству грантов, поддержанных Фондом президентских грантов. Пятое место регион занял по количеству проектов в России, которые поддержаны Фондом культурных инициатив. Президент РФ Владимир Путин посетил Челябинскую область с рабочим визитом 16 февраля. URA.RU вело онлайн трансляцию визита главы государства. В Челябинске Владимир Путин посетил два крупных промышленных предприятия региона, пообщался со студентами и работниками производства, а также провел совещание по инвестициям и обсудил ряд вопросов с главой региона. Глава государства поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и вынести его за пределы города на новом технологическом уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финансовая помощь некоммерческому сектору в Челябинской области за последние пять лет выросла в 15 раз. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным во время визита главы государства в Челябинскую область. «Мы активно развиваем общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации… Из всех источников у нас за последние пять лет финансирование выросло в 15 раз», — приводит слова Алексея Текслера сайт президента России. Губернатор заметил, что развитие некоммерческого сектора очень помогло региону в пандемию, и сейчас это также важно для региона. Как рассказал Текслер, челябинцы заняли третье место в прошлом году по количеству грантов, поддержанных Фондом президентских грантов. Пятое место регион занял по количеству проектов в России, которые поддержаны Фондом культурных инициатив. Президент РФ Владимир Путин посетил Челябинскую область с рабочим визитом 16 февраля. URA.RU вело онлайн трансляцию визита главы государства. В Челябинске Владимир Путин посетил два крупных промышленных предприятия региона, пообщался со студентами и работниками производства, а также провел совещание по инвестициям и обсудил ряд вопросов с главой региона. Глава государства поручил закрыть вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и вынести его за пределы города на новом технологическом уровне.