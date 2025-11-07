На Украине заочно предъявили обвинение мэру Москвы Собянину
Обвинение СБУ связано с мобилизацией москвичей на СВО
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
На Украине главе Москвы Сергею Собянину заочно предъявили обвинение. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
«СБУ заочно сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину», — говорится в сообщении украинского ведомства. Как заявляет СБУ, «Собянин мобилизовал на фронт почти 90 тысяч жителей столицы России».
Ранее СБУ предъявила заочное обвинение главе Чечни Рамзану Кадырову. В 2022 году Украина объявила Кадырова в розыск. Тогда сообщалось, что речь шла о статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).
