Происшествия

На Украине заочно предъявили обвинение мэру Москвы Собянину

07 ноября 2025 в 17:37
Обвинение СБУ связано с мобилизацией москвичей на СВО

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На Украине главе Москвы Сергею Собянину заочно предъявили обвинение. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«СБУ заочно сообщила о подозрении мэру Москвы Сергею Собянину», — говорится в сообщении украинского ведомства. Как заявляет СБУ, «Собянин мобилизовал на фронт почти 90 тысяч жителей столицы России».

Ранее СБУ предъявила заочное обвинение главе Чечни Рамзану Кадырову. В 2022 году Украина объявила Кадырова в розыск. Тогда сообщалось, что  речь шла о статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

