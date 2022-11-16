16 ноября 2022

СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Причина розыска не указана Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Об этом свидетельствует база данных украинской спецслужбы.

В базе данных ведомства указано полное имя главы Чечни — Кадыров Рамзан Ахматович и его дата рождения — 05.10.1976. Причина розыска не уточняется.

Ранее глава Чечни назвал условия президента Украины Владимира Зеленского по мирному договору смешными. При этом он предложили свои условия: признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; провести суд над военными преступниками Украины. В свою очередь, Зеленский в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) отказался от Минских соглашений с Россией. При этом он призвал принять «Киевский договор безопасности».

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Об этом свидетельствует база данных украинской спецслужбы. В базе данных ведомства указано полное имя главы Чечни — Кадыров Рамзан Ахматович и его дата рождения — 05.10.1976. Причина розыска не уточняется. Ранее глава Чечни назвал условия президента Украины Владимира Зеленского по мирному договору смешными. При этом он предложили свои условия: признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; провести суд над военными преступниками Украины. В свою очередь, Зеленский в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) отказался от Минских соглашений с Россией. При этом он призвал принять «Киевский договор безопасности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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