СБУ объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск

16 ноября 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Причина розыска не указана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Об этом свидетельствует база данных украинской спецслужбы. В базе данных ведомства указано полное имя главы Чечни — Кадыров Рамзан Ахматович и его дата рождения — 05.10.1976. Причина розыска не уточняется. Ранее глава Чечни назвал условия президента Украины Владимира Зеленского по мирному договору смешными. При этом он предложили свои условия: признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; провести суд над военными преступниками Украины. В свою очередь, Зеленский в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) отказался от Минских соглашений с Россией. При этом он призвал принять «Киевский договор безопасности».

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Об этом свидетельствует база данных украинской спецслужбы. В базе данных ведомства указано полное имя главы Чечни — Кадыров Рамзан Ахматович и его дата рождения — 05.10.1976. Причина розыска не уточняется. Ранее глава Чечни назвал условия президента Украины Владимира Зеленского по мирному договору смешными. При этом он предложили свои условия: признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; провести суд над военными преступниками Украины. В свою очередь, Зеленский в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) отказался от Минских соглашений с Россией. При этом он призвал принять «Киевский договор безопасности».