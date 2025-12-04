В Кургане арестовали гендиректора пермской ремонтной компании
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Силовики добились ареста Альберта Якупова, возглавляющего Пермское локомотиво-ремонтное депо. Уроженец Курганской области попал под стражу по обвинению в мошенничестве и пособничестве при злоупотреблении полномочиями в ходе выполнения гособоронзаказа. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Директор пермского ремонтного депо угодил под стражу в Кургане. Ему предъявлены серьезные обвинения», — рассказали источники. В чем именно обвиняется Якупов — неизвестно. Есть версии, что его подозревают в махинациях при выполнении контрактов в Пермском крае.
Редакция обратилась за комментариями в горсуд Кургана. В пресс-службе подтвердили информацию об избрании меры пресечения в отношении Якупова. Обвиняется по статьям ст.159 ч.4; ст.33 ч.5; ст.285.4 ч.2 п.б УК РФ. Он помещен в СИЗО до 22 декабря. В настоящее время в апелляционную инстанцию поступила жалоба от его защитников.
