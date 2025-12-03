Курганский ХК «Зауралье» прервал серию поражений, обыграв всухую «Рязань-ВДВ»

Клуб из Кургана победил соперника в гостевом матче Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Команда ХК «Зауралье» (Курган) на выезде всухую одержала победу над клубом «Рязань-ВДВ». Об этом рассказали представители клуба из Кургана.

«Забираем победу в Рязани и прерываем серию из четырех поражений. Счет матча 0:2», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». Голы забили курганцы Сергей Колесников и Александр Угольников.