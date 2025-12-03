В Кургане презентовали литературный сборник о 22 героях СВО

Книгу издали в Кургане в честь бойцов спецоперации Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В библиотеке имени Югова в Кургане состоялась презентация литературного сборника, посвященного 22 героям спецоперации. Об этом рассказали в региональном управлении культуры.

«В библиотеке имени Югова прошла презентация литературного сборника „СВОи герои“. В этом номере рассказывается о 22 земляках», — сообщается в паблике ведомства.

Сборник показали в городской библиотеке Фото: паблик «Управление культуры Курганской области»