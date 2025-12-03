Логотип РИА URA.RU
Общество

В Кургане презентовали литературный сборник о 22 героях СВО

04 декабря 2025 в 02:09
Книгу издали в Кургане в честь бойцов спецоперации

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В библиотеке имени Югова в Кургане состоялась презентация литературного сборника, посвященного 22 героям спецоперации. Об этом рассказали в региональном управлении культуры.

«В библиотеке имени Югова прошла презентация литературного сборника „СВОи герои“. В этом номере рассказывается о 22 земляках», — сообщается в паблике ведомства.

Сборник показали в городской библиотеке

Фото: паблик «Управление культуры Курганской области»

В книгу вошли произведения курганцев — членов Союза писателей России, а также участников СВО, их друзей и родственников. Поэзия и проза сборника основаны на личных историях героев спецоперации и их родных.

