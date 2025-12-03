В Кургане такси попало в ДТП в районе Центра Илизарова. Фото
Авария в микрорайоне Рябково произошла с участием сервиса такси (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане столкнулись две иномарки. Один из автомобилей принадлежит сервису такси Maxim, вторая легковая машина — Toyota. Об этом сообщает читатель URA.RU.
«На улице Карбышева в районе Центра Илизарова произошла авария. Столкнулись две иномарки», — рассказал очевидец.
От удара Toyota развернуло и она выехала на тротуар. Обстоятельства ДТП уточняются в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
Ранее на улице Куйбышева столкнулись Chevrolet Lacetti и Hyundai Elantra, тогда на место выезжали ГАИ и спасатели, сообщалось о пострадавших и затрудненном движении. До этого авария произошла на перекрестке улиц Володарского и К. Мяготина, где после столкновения Kia Optima и УАЗ «Фермер» внедорожник выехал на тротуар и повредил ограждение.
Жесткое ДТП на улице Карбышева в Кургане
Фото: читатель URA.RU
