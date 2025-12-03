В Кургане столкнулись две иномарки. Один из автомобилей принадлежит сервису такси Maxim, вторая легковая машина — Toyota. Об этом сообщает читатель URA.RU.

Ранее на улице Куйбышева столкнулись Chevrolet Lacetti и Hyundai Elantra, тогда на место выезжали ГАИ и спасатели, сообщалось о пострадавших и затрудненном движении. До этого авария произошла на перекрестке улиц Володарского и К. Мяготина, где после столкновения Kia Optima и УАЗ «Фермер» внедорожник выехал на тротуар и повредил ограждение.