Досье нового начальника МО МВД «Шадринский» Николая Старцева

В отделении полиции города Шадринска (Курганская область) произошло назначение начальника. Должность доверили силовику с опытом, 55-летнему полковнику полиции Николаю Старцеву. За три десятилетия работы он прошел путь от рядового милиционера до руководителя подразделений МВД России, задействованных как в обеспечении общественной безопасности, так и в борьбе с тяжкими преступлениями. Чем известен новый начальник — в дайджесте URA.RU.

Биографическая справка

Родился Николай Старцев в 1970 году в городе Ижевске Удмуртской области. Детство и юность в крупном промышленном центре Поволжья во многом сформировали его характер и отношение к службе, основанное на дисциплине, ответственности и понимании значимости государственной службы.

Выбор профессионального пути оказался связан с правоохранительной системой. Старцев поступил на службу в органы внутренних дел в начале 1990-х годов, в один из самых непростых периодов для страны и системы обеспечения правопорядка.

Начало службы

Свою службу в органах внутренних дел Старцев начал в 1991 году. Его первой должностью стала должность милиционера роты милиции отдела вневедомственной охраны (ОВО) при отделе внутренних дел Советского райисполкома города Кургана.

Для молодого милиционера это стало важной школой, позволившей на практике освоить основы службы, взаимодействия с гражданами и коллегами, а также работы в сложных, а порой и опасных ситуациях.

Переход в уголовный розыск

С 1993 по 1997 годы Николай Николаевич проходил службу в отделении уголовного розыска территориального отделения милиции (ТОМ) № 3 Управления внутренних дел города Кургана. Переход в уголовный розыск стал новым этапом профессионального роста и свидетельствовал о доверии со стороны руководства.





Именно в этот период у Старцева закрепились навыки, связанные с расследованием преступлений, сбором оперативных данных, взаимодействием с другими подразделениями и органами правопорядка.

Профессиональное образование

Силовик продолжил свое образование. В 1998 году он окончил Уральский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

Старцев получил новые зниния в области уголовного, административного, гражданского права, криминологии, криминалистики, организации деятельности органов внутренних дел.

Полученное юридическое образование не только закрепило практический опыт, но и обеспечило теоретическую базу для дальнейшей службы на более сложных и ответственных направлениях, в том числе связанных с расследованием тяжких и особо тяжких преступлений.

Служба в особых условиях

С 1997 по 2003 годы Старцев служил в отделении по раскрытию убийств при Управлении уголовного розыска УВД Курганской области. Служба в межрайонном отделе по раскрытию умышленных убийств требовала от Николая Николаевича максимальной профессиональной собранности, способности работать в условиях дефицита времени и информации, а также готовности принимать ответственные решения. Эта работа формирует особую профессиональную культуру и высокий уровень ответственности за результаты расследования.

Оперативная служба в последующие годы

После завершения службы в специализированном межрайонном подразделении по раскрытию убийств Николай Николаевич продолжил работу в оперативных подразделениях органов внутренних дел. В течение нескольких лет он проходил службу в различных оперативных структурах, оставаясь вовлеченным в решение задач по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью. Работа на таких направлениях требует конспирации, профессиональной устойчивости, высокой правовой грамотности и тесного взаимодействия с другими службами.

Этот период в биографии Николая Николаевича стал этапом, когда накопленный опыт в уголовном розыске и раскрытии тяжких преступлений использовался для решения более широкого круга оперативных задач.

Руководство районными отделениями полиции

С 2012 по 2017 годы Николай Николаевич занимал должность начальника отделения полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела МВД России «Притобольный». Старцев нес ответственность за поддержание правопорядка на закрепленном участке, обеспечение безопасности граждан и координацию работы подчиненных сотрудников.

Следующим этапом служебной карьеры Старцева стало руководство межмуниципальным отделом МВД России «Притобольный». С 2017 по 2019 годы он занимал должность начальника данного подразделения.

Работа на транспорте

С 2019 по 2021 годы силовик являлся начальником Курганского линейного отдела МВД России на транспорте. Старцев отвечал за работу подразделения, обеспечивающего безопасность граждан и правопорядок на транспорте в Курганском регионе. Оттуда он вышел на пенсию

Ведомственные награды и признание заслуг

За годы службы Николай Николаевич неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Такие поощрения традиционно являются признанием профессиональных заслуг, личного вклада в обеспечение правопорядка, раскрытие преступлений, организацию работы подразделений и высокие показатели служебной деятельности.

