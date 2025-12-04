Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

В Курганской области девушка обокрала сетевой магазин, выдав себя за сотрудника

04 декабря 2025 в 11:07
Фото: Илья Московец © URA.RU

В рабочем поселке Каргаполье (Курганская область) 22-летняя местная жительница признана виновной в краже денег из кассы сетевого магазина. Она выдала себя за стажера и похитила 8500 рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«В августе 2025 года девушка пришла в один из сетевых магазинов и сообщила работникам, что якобы является стажером. В результате она была допущена к работе в качестве продавца. Воспользовавшись отсутствием контроля, тайно похитила из кассы 8500 рублей и скрылась, распорядившись деньгами по своему усмотрению», — сообщили в telegram-канале Курганской областной прокуратуры.

Суд назначил девушке наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца. Ей запретили выезжать за пределы Каргапольского муниципального округа без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

