Курган останется без светофора на ключевом перекрестке

Перекресток в Кургане останется без светофора на несколько дней
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане отключат светофор с 4 по 6 декабря 2025 года на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова. В эти дни дорожным движением будут регулировать сотрудники ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
«На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова, будет проводиться полная реконструкция светофорного объекта. На время реконструкции дорожным движением на перекрестке будут регулировать сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в городской ГАИ.
Водителей и пешеходов просят соблюдать требования разметки и сигналы регулировщика. В период проведения работ участникам движения необходимо следовать указаниям сотрудников полиции, чтобы обеспечить безопасность на перекрестке и избежать аварий.
Ранее в Кургане уже вводились временные ограничения движения: с 15 по 30 ноября было полностью закрыто движение для всех видов транспорта на участке улицы Красина от улицы Пушкина до жилого дома №66 из-за аварийного ремонта водопровода.
