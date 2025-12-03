Курган останется без светофора на ключевом перекрестке

Перекресток в Кургане останется без светофора на несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отключат светофор с 4 по 6 декабря 2025 года на перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова. В эти дни дорожным движением будут регулировать сотрудники ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

«На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Некрасова, будет проводиться полная реконструкция светофорного объекта. На время реконструкции дорожным движением на перекрестке будут регулировать сотрудники Госавтоинспекции», — сообщили в городской ГАИ.

Водителей и пешеходов просят соблюдать требования разметки и сигналы регулировщика. В период проведения работ участникам движения необходимо следовать указаниям сотрудников полиции, чтобы обеспечить безопасность на перекрестке и избежать аварий.

