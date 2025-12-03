Логотип РИА URA.RU
Экономика

Курганцы пожаловались на отсутствие продуктового магазина в микрорайоне

03 декабря 2025 в 23:10
В Кургане жители Заозерного хотят, чтобы продуктовый магазин был рядом с их микрорайоном

В Кургане жители Заозерного хотят, чтобы продуктовый магазин был рядом с их микрорайоном

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители 16-го микрорайона в Заозерном в Кургане пожаловались, что у них нет сетевого продуктового магазина. Они попросили открыть торговую точку. Об этом говорится в обращении.

«В 16-м микрорайоне больше девяти лет отсутствует продовольственный магазин. Просим организовать любую сетевую точку на въезде», — сообщается на сайте «Обратись».

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане из 17-этажки на улице Гоголя съехал популярный магазин одежды и обуви «Мода для жизни», переехав к ТРЦ «Гиперсити» из-за проблем с парковкой. В последние годы в городе также закрылись несколько известных торговых точек, что связывают с низкой посещаемостью и ростом арендной платы.

