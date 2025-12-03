Разнос из-за дорог, доставка зэку и новое назначение: главные новости Кургана за 3 декабря

Глава Курганской области Шумков высказался по поводу дорог в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков резко раскритиковал администрацию Шадринска после повторной проверки правительственной комиссией. Он указал на грязные свежеотремонтированные дороги из-за отсутствия договоров на содержание, незавершенный ремонт дворов, некачественные съезды и игнорирование неряшливых объектов бизнеса. Глава региона заявил, что некачественную работу оплачивать не будут и продолжат поправлять местных чиновников. О других событиях в Кургане за 3 декабря — подборка URA.RU.

Сотрудник колонии попался на доставке зэку запрещенки

Прапорщик Олег Петченко из ИК-2 УФСИН по Курганской области был уволен за пронос осужденному запрещенных веществ — насвая, снюса и анаболиков — за вознаграждение, не менее пяти раз. Служба безопасности поймала его осенью прошлого года, материалы проверки передали в СК. Суд рассмотрит дело по обвинению в превышении полномочий и мелком взяточничестве.

В Шадринске новый начальник полиции

Полковник полиции Николай Старцев назначен начальником межмуниципального отдела МВД России «Шадринский». Его представил личному составу заместитель начальника УМВД по Курганской области Алексей Петров. Назначение направлено на укрепление оперативной работы в районе.

В бизнес-империи миллиардера Белоногова ликвидация

В структуре бизнеса курганского миллиардера Максима Белоногова, владельца агрегатора такси «Максим», ликвидированы компании «БункерМедиа» и «Продвижение» путем присоединения к управляющей организации «Управление регионами». Реорганизация проводится для оптимизации процессов, условия труда сотрудников и бренд сохраняются. Фирмы исключены из ЕГРЮЛ 1 декабря.

В Шадринске из-за гусиного забега закроют улицу

Улица Ленина в Шадринске будет перекрыта 6 декабря с 8:30 до 17:00 на участке от улицы Гагарина до Карла Либкнехта из-за фестиваля «Шадринский гусь». Автобусы объедут по улице Михайловской. Ограничения вводит администрация города.





Студенты КГУ получат стипендию правительства РФ