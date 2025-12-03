В Кургане молодой человек наворовал золота на 80 тысяч рублей
Молодой курганец похитил украшения у родственницы и сбывал их
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Кургане 18-летний молодой человек похитил ювелирные изделия на сумму более 80 тысяч рублей. Кражи он совершал в квартире своей 53-летней родственницы. Она обнаружила пропажу и написала заявление в полицию. Об этом сообщает tg-канал полиции Курганской области.
«Женщина сообщила полицейским о хищении золотых украшений на общую сумму более 80 тысяч рублей. Сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе работы правоохранители установили причастного к хищению. Им оказался 18-летний родственник заявительницы», — рассказали полицейские.
Как выяснилось, злоумышленник неоднократно похищал украшения, после чего сбывал их через комиссионные магазины города. Денежные средства молодой человек тратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража», и ему грозит до 5 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области суд вынес решение в отношении жительницы Лебяжьевского муниципального округа, которая присвоила деньги своего родственника. Женщина забрала средства родного дяди. Мужчина получил их после ранения в ходе СВО. За это племянницу мужчины приговорили к условному сроку.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!