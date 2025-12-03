Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Госавтоинспекция рассказала об аварии с участием такси в Кургане

Девушка на Toyota не уступила дорогу такси в Кургане
03 декабря 2025 в 20:01
Фото: Илья Московец © URA.RU

Госавтоинспекция города Кургана прокомментировала аварию с участием такси, которая произошла у Центра Илизарова. Столкнулись два автомобиля — один из них марки Renault Logan (такси Maxim), второй — Toyota Vitz. В результате пострадала девушка-водитель, которая не уступила дорогу такси. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала представитель отдела пропаганды Госавтоинспекции Кургана.

«На улице Карбышева водитель автомобиля Renault Logan (такси Maxim) двигался со стороны Голикова в сторону трассы Иртыш. Девушка-водитель (1998 года рождения) Toyota Vitz начала движение от края проезжей части и не уступила дорогу Logan. В результате произошло столкновение, девушка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции. Подробности о состоянии пострадавшей не сообщаются.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в районе Центра Илизарова на улице Карбышева, 38 произошло ДТП. Столкнулись две иномарки. В результате аварии один автомобиль отбросило на тротуар. 

