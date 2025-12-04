Мэр Шадринска Мокан сделал заявление по работе с подрядчиками после критики губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация города Шадринска (Курганская область) приостановила оплату подрядчикам за ремонт дорог и дворов из-за многочисленных замечаний к качеству и срокам выполнения работ. О мерах после критики губернатора Вадима Шумкова пришлось сообщить в telegram-канале главе Шадринска Антону Мокану.

«Пока подрядчики не устранят все замечания, оплата за эти объекты не будет производиться. <...>12 объектов не приняты, деньги не оплачены. Также из 20 дворовых территорий выполнено только 14, а по остальным 6 сроки контракта не выполнены. С подрядчиком ведется претензионная работа, готовится документация на расторжение контракта и внесение его в реестр недобросовестных поставщиков», — рассказал глава Шадринска.

Ранее курганский губернатор Шумков раскритиковал шадринские власти за плохой контроль работы подрядчиков. При этом сообщалось, что на обустройство муниципалитета выделены колоссальные деньги, однако есть ряд замечаний по срокам и качеству выполненных работ. Власти Шадринска сообщили, что по объектам ремонта прошлых лет ведется судебное разбирательство — проведены дополнительные экспертизы, чтобы заставить подрядчиков выполнить гарантийные обязательства и довести качество дорог до нормативного состояния. Городская администрация продолжает претензионную работу с компаниями, не соблюдающими договоры.