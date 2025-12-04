Логотип РИА URA.RU
В Кургане за три месяца гостиница с круглыми окнами подешевела на 68 млн рублей

04 декабря 2025 в 06:03
Здание гостиницы продают в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане цена на шестиэтажную гостиницу с круглыми окнами в микрорайоне Энергетики снизилась за три месяца на 68 млн рублей. Об этом говорится в объявлении. В начале сентября она продавалась за 143 млн, а сейчас за 75 млн рублей.

«Продается здание гостиницы „Курган“ на проспекте Конституции. Цена — 75 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее в Кургане на продажу выставлялся другой крупный объект гостиничного бизнеса — отель Versal, стоимость которого за полгода выросла с 240 до 265 млн рублей. Здание этой гостиницы возведено в 2019 году, уже в 2020-м его впервые попытались продать, а сейчас, спустя шесть лет, объект вновь продается дороже прежней цены.

