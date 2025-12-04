Логотип РИА URA.RU
В Курганской области подешевел бензин и дизельное топливо

04 декабря 2025 в 10:39
На курганских заправках снизились цены на большинство видов топлива

На курганских заправках снизились цены на большинство видов топлива

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кургане и области за минувшую неделю снизились цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Информацию URA.RU сообщили в управлении Свердловскстата.

Индекс потребительских цен приведен в % к 24 ноября 2025 г. «Бензин автомобильный марки АИ-92 — 99,62. Бензин автомобильный марки АИ-95 — 99,55. Дизельное топливо — 99,59», — сообщается в пресс-релизе статистического управления.

Средняя цена 92-го бензина за литр составила 57,69 рубля. Бензин с октановым числом 95 в среднем стоил 62,74 рубля. Дизельное топливо — 74,11 рубля. Совсем незначительно подорожало высокооктановое топливо. Средняя цена литра бензина АИ-98 и выше составила 84,02 рубля.

Комментарии (1)
  • Старик Хэм
    04 декабря 2025 11:07
    Хоть и процент снижения в пределах статистической погрешности, а всё равно приятно, что не повышается. Хотелось, чтобы тенденция сохранилась и понижение стало более ощутимым.
