В Курганской области подешевел бензин и дизельное топливо

На курганских заправках снизились цены на большинство видов топлива Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кургане и области за минувшую неделю снизились цены на марки бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Информацию URA.RU сообщили в управлении Свердловскстата.

Индекс потребительских цен приведен в % к 24 ноября 2025 г. «Бензин автомобильный марки АИ-92 — 99,62. Бензин автомобильный марки АИ-95 — 99,55. Дизельное топливо — 99,59», — сообщается в пресс-релизе статистического управления.