Курганцы вспомнили кафе «Огонек», которое закрылось в центре города. Фото

04 декабря 2025 в 05:15
В кафе в Кургане было самообслуживание

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Кургане с шестидесятых годов прошлого века работало кафе «Огонек», где люди покупали торты и пирожные. Об этом рассказали горожане.

«Кафе находилось в центре города рядом почтампом, кинотеатром „Россия“. В кафе впервые многие купили торт „птичье молоко“. В 90- годы там уже наливали вино», — вспоминают жители в паблике «Старый Курган». Затем заведие закрылось.

Ранее в Кургане выставили на продажу здание кафе «Сибирские пельмени», работавшего с 1974 года. Также прекратили работу заведение «Мишель», снесли придорожное кафе «Апшерон». За последний год в городе закрылись или сменили формат несколько ресторанов из ‑за роста аренды или продажи помещений.

