В Кургане с шестидесятых годов прошлого века работало кафе «Огонек», где люди покупали торты и пирожные. Об этом рассказали горожане.

«Кафе находилось в центре города рядом почтампом, кинотеатром „Россия“. В кафе впервые многие купили торт „птичье молоко“. В 90- годы там уже наливали вино», — вспоминают жители в паблике «Старый Курган». Затем заведие закрылось.