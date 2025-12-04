Экс-глава курганского округа Морозов получил высокий пост в администрации

Бывший мэр Катайского округа Морозов стал первым замом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава Катайского округа (Курганская область) Глеб Морозов получил должность первого заместителя. Ранее он занимал пост советника мэра муниципалитета. Об этом корреспондентке URA.RU сообщил источник, близкий к администрации округа.

«Морозов назначен первым заместителем главы Катайского округа. Это место было вакантным», — рассказывают URA.RU источники. Информация также подтверждается на официальном сайте администрации Катайского округа в поле дополнительных сведений о Морозове.