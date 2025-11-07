Минэкономразвития: инфляция за неделю замедлилась до 0,11%

С 28 октября по 5 ноября инфляция замедлилась до 0,11% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За первую неделю ноября инфляция в России замедлилась до 0,11%. Это следует из данных Минэкономразвития страны.

«За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года инфляция замедлилась до 0,11%», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что инфляция на продукты питания снизилась до 0,09%, исключение — фрукты и овощи. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,20%.

Так, цены на сливочное масло снизились на 0,1%, на говядину — на 0,2%. На одежду — -3%, а обувь — -1%. А вот темпы роста на легковые авто остались почти на уровне предыдущей недели — 0,1%. Темп роста цен на гостиницы снизился на 0,1%, а на санатории — на 1%.

