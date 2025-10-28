ГД приняла законопроект о сборах резервистов для защиты важных объектов

Порядок сборов будет устанавливать правительство РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Депутаты Госдумы (ГД) приняли законопроект, предусматривающий привлечение граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве российской армии, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

«Государственная Дума <...> приняла в первом чтении, а затем во втором и третьем изменения в законодательство по вопросу привлечения граждан, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — сказано в материале, опубликованном на сайте ГД. Отмечается, что это касается тех россиян, кто ранее заключил контракт о пребывании в резерве.

Согласно новым положениям, резервисты могут быть направлены на специальные сборы для охраны стратегически значимых и жизненно важных объектов по указу президента России. В Генштабе РФ уточнили, что в этот перечень входят, в частности, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Организация и порядок проведения подобных сборов будут определяться правительством РФ.

В Генштабе отдельно акцентировали внимание на необходимости различать резервистов и контрактников, уточнив, что последние являются действующими военнослужащими. Подчеркивается, что резервист сохраняет статус гражданского лица и пользуется соответствующими гражданскими правами.

Помимо этого, согласно проекту закона, лицам, участвующим в специальных сборах, гарантируются все социальные льготы, предусмотренные для тех, кто принимает участие в военных сборах. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский ранее отмечал, что им полагаются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты, а также медицинское обеспечение на условиях, идентичных тем, что предоставляются военнослужащим.