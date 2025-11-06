Венгрия хочет убедить США исключить из санкционного списка две российские нефтяные компании

Встреча Орбана и Трампа запланирована на 7 ноября Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен добиться для своей страны исключений из американских санкций, введенных против российских нефтегазовых компаний «Роснефть» и «Лукойл». Об этом сообщило венгерское информационное агентство MTI.

«Все дипломатические переговоры сложны, но я ожидаю дружественных и легких переговоров, заявил премьер-министр по поводу того, ожидает ли он жестких переговоров в Вашингтоне по поводу освобождения Венгрии от санкций США на российскую нефть», — приводит слова Орбана MTI. Об этом премьер Венгрии заявил в разговоре с журналистами по пути в Вашингтон.

Орбан также выразил надежду на то, что в ходе предстоящей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, запланированной на 7 ноября, ему удастся убедить американского лидера в целесообразности данного шага. Журналисты также обратились к премьер-министру с вопросом о возможности получения Венгрией исключения из действующих ограничительных мер в отношении импорта энергетических ресурсов из Российской Федерации.

«Ставки высоки, но переговоры не будут трудными, потому что я знаю президента, а он знает меня. Мы знакомы с предметом переговоров, мы просто должны договориться», — заключил премьер Венгрии.