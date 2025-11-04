Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты критически важных объектов

Путин подписал указ о сборах для резервистов, которые будут защищать стратегически-важные объекты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры в своих регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Законом предусматривается возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ, на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов», — сказано в сообщении. Отмечается, что порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством