Путин подписал закон о сборах резервистов для защиты критически важных объектов
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры в своих регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Законом предусматривается возможность направления граждан, пребывающих в мобилизационном резерве ВС РФ, на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов», — сказано в сообщении. Отмечается, что порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством
Ранее законопроект был одобрен Государственной думой в первом чтении на пленарном заседании и предусматривал возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты критически важных объектов инфраструктуры в своих регионах. Привлечение граждан из мобилизационного резерва должно осуществляться на основании указа президента с целью обеспечения безопасности энергетических, транспортных, нефтеперерабатывающих и иных объектов жизнеобеспечения.
