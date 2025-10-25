Орбан высмеял западных лидеров за запугивание населения Россией

Орбан заявил, что «этот цирк пора заканчивать» Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике заявления европейских чиновников относительно якобы существующей угрозы со стороны России. По его словам, государства Европы способствовали эскалации конфликта на Украине, а теперь мешают усилиям политиков, в том числе президента США Дональда Трампа, по достижению мирного урегулирования.

«Они [лидеры ЕС — прим. URA.RU] так запугали собственных граждан сказками о том, что русские вот-вот придут в Париж или Берлин, что очень трудно прекратить этот психоз, эту воинственную риторику и вернуться в нормальное состояние», — заявил Орбан для радио Kossuth. Он также добавил, что пора прекратить этот спектакль и заняться установлением долгожданного мира.