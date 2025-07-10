«Торпедо» исключили из РПЛ

ФК «Торпедо» исключили из РПЛ за 8 дней до старта нового сезона
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ФК «Торпедо» исключили из РПЛ за подкуп судьи
ФК «Торпедо» исключили из РПЛ за подкуп судьи Фото:

ФК ?»Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ) за восемь дней до старта нового сезона. Московский клуб не сыграет в чемпионате России из-за скандала с подкупом судей в ФНЛ. Об этом пишут СМИ. 

«Московское „Торпедо“ исключено из розыгрыша российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/26. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС», — пишет Sports24

Ранее, владелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что в случае исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) по решению Российского футбольного союза (РФС), клуб будет расформирован. В прошедшем футбольном сезоне клуб завершил выступление с 65 очками, что позволило коллективу занять вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Данный результат обеспечил команде прямой выход в РПЛ на сезон 2025/26.

Недавно суд в Москве отправил в СИЗО владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Мужчины, по версии следствия, — предлагали деньги судье. Также московский клуб был оштрафован на пять млн рублей. Соответствующее решение принял комитет Российского футбольного союза (РФС).

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ФК ?»Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ) за восемь дней до старта нового сезона. Московский клуб не сыграет в чемпионате России из-за скандала с подкупом судей в ФНЛ. Об этом пишут СМИ.  «Московское „Торпедо“ исключено из розыгрыша российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/26. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС», — пишет Sports24.  Ранее, владелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что в случае исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) по решению Российского футбольного союза (РФС), клуб будет расформирован. В прошедшем футбольном сезоне клуб завершил выступление с 65 очками, что позволило коллективу занять вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Данный результат обеспечил команде прямой выход в РПЛ на сезон 2025/26. Недавно суд в Москве отправил в СИЗО владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Мужчины, по версии следствия, — предлагали деньги судье. Также московский клуб был оштрафован на пять млн рублей. Соответствующее решение принял комитет Российского футбольного союза (РФС).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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