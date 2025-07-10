«Торпедо» исключили из РПЛ

ФК ?»Торпедо» исключили из Российской премьер-лиги (РПЛ) за восемь дней до старта нового сезона. Московский клуб не сыграет в чемпионате России из-за скандала с подкупом судей в ФНЛ. Об этом пишут СМИ.
«Московское „Торпедо“ исключено из розыгрыша российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/26. Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС», — пишет Sports24.
Ранее, владелец футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев заявил, что в случае исключения команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) по решению Российского футбольного союза (РФС), клуб будет расформирован. В прошедшем футбольном сезоне клуб завершил выступление с 65 очками, что позволило коллективу занять вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Данный результат обеспечил команде прямой выход в РПЛ на сезон 2025/26.
Недавно суд в Москве отправил в СИЗО владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова по делу об оказании противоправного влияния на результат матчей с участием клуба. Мужчины, по версии следствия, — предлагали деньги судье. Также московский клуб был оштрафован на пять млн рублей. Соответствующее решение принял комитет Российского футбольного союза (РФС).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.