Венгрия сообщила радостные вести для тех, кому не нравится Украина

Выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что нет необходимости приглашать ее президента на саммит НАТО. Ситуация в Гааге была намного лучше, чем год назад на саммите альянса в Вашингтоне», — заявил Орбан в интервью youtube-каналу Patriota.
Он отметил, что пока «выиграно только одно сражение, а не вся война». Орбан, добавил, что 26 июня продолжит свои усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе. И подчеркнул, что его правительство выступает против приема Украины не только в НАТО, но и в ЕС.
Ранее Орбан заявил, что за одним столом с лидером Украины Владимиром Зеленским отказались сидеть представители четырех стран. По его словам, с такой позицией выступили США, Турция, Словакия и его страна.
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