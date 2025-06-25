25 июня 2025

Венгрия сообщила радостные вести для тех, кому не нравится Украина

Орбан: воспротивившиеся вступлению Украины в НАТО победили на саммите в Гааге
© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан считает, что сторонники здравого смысла одержали победу на саммите альянса
Орбан считает, что сторонники здравого смысла одержали победу на саммите альянса Фото:

Выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

«Победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что нет необходимости приглашать ее президента на саммит НАТО. Ситуация в Гааге была намного лучше, чем год назад на саммите альянса в Вашингтоне», — заявил Орбан в интервью youtube-каналу Patriota.

Он отметил, что пока «выиграно только одно сражение, а не вся война». Орбан, добавил, что 26 июня продолжит свои усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе. И подчеркнул, что его правительство выступает против приема Украины не только в НАТО, но и в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что за одним столом с лидером Украины Владимиром Зеленским отказались сидеть представители четырех стран. По его словам, с такой позицией выступили США, Турция, Словакия и его страна.

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Выступающие против принятия Украины в НАТО, одержали победу на саммите альянса в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.  «Победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что нет необходимости приглашать ее президента на саммит НАТО. Ситуация в Гааге была намного лучше, чем год назад на саммите альянса в Вашингтоне», — заявил Орбан в интервью youtube-каналу Patriota. Он отметил, что пока «выиграно только одно сражение, а не вся война». Орбан, добавил, что 26 июня продолжит свои усилия на саммите Евросоюза в Брюсселе. И подчеркнул, что его правительство выступает против приема Украины не только в НАТО, но и в ЕС. Ранее Орбан заявил, что за одним столом с лидером Украины Владимиром Зеленским отказались сидеть представители четырех стран. По его словам, с такой позицией выступили США, Турция, Словакия и его страна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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