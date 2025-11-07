Водителя Джоли, задержанного на Украине, заставили пройти медкомиссию в ТЦК

Охранника Джоли заставили пройти медкомиссию Фото: Jordan Strauss/AP/TASS

Водитель из сопроводительного кортежа актрисы Анджелины Джоли, который был задержан в ходе ее визита на Украину, все еще находится в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили журналисты.

По данным издания «Общественное», мужчина сейчас якобы проходит медкомиссию. Его девушка, Юлия Лотицкая, сейчас в пути в Николаевскую область. Отмечается, что она якобы не знает, где сейчас находится ее возлюбленный — его телефон выключен.