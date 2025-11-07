Водителя Джоли, задержанного на Украине, заставили пройти медкомиссию в ТЦК
Фото: Jordan Strauss/AP/TASS
Водитель из сопроводительного кортежа актрисы Анджелины Джоли, который был задержан в ходе ее визита на Украину, все еще находится в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили журналисты.
По данным издания «Общественное», мужчина сейчас якобы проходит медкомиссию. Его девушка, Юлия Лотицкая, сейчас в пути в Николаевскую область. Отмечается, что она якобы не знает, где сейчас находится ее возлюбленный — его телефон выключен.
Инцидент произошел во время визита голливудской актрисы Анджелины Джоли на подконтрольную Украине территорию Херсонской области. Охранника задержали сотрудники ТЦК на блокпосте при въезде в Южноукраинск, заявив о проблемах с его документами, после чего актриса лично посетила военный комиссариат, чтобы добиться его освобождения. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил задержание охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли сотрудниками ТЦК на Украине.
