В мире

Украина

Водителя Джоли, задержанного на Украине, заставили пройти медкомиссию в ТЦК

07 ноября 2025 в 20:55
Охранника Джоли заставили пройти медкомиссию

Фото: Jordan Strauss/AP/TASS

Водитель из сопроводительного кортежа актрисы Анджелины Джоли, который был задержан в ходе ее визита на Украину, все еще находится в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили журналисты.

По данным издания «Общественное», мужчина сейчас якобы проходит медкомиссию. Его девушка, Юлия Лотицкая, сейчас в пути в Николаевскую область. Отмечается, что она якобы не знает, где сейчас находится ее возлюбленный — его телефон выключен.

Инцидент произошел во время визита голливудской актрисы Анджелины Джоли на подконтрольную Украине территорию Херсонской области. Охранника задержали сотрудники ТЦК на блокпосте при въезде в Южноукраинск, заявив о проблемах с его документами, после чего актриса лично посетила военный комиссариат, чтобы добиться его освобождения. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил задержание охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли сотрудниками ТЦК на Украине.

