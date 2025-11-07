На международном спортивном форуме отметили одни из старейших хоккейных команд России

31 августа 2026 года хоккейный клуб «Лада» отметит 50-летие со дня основания Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Полипласт»

На XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре представили экспозиции, посвященные ведущим хоккейным клубам региона — «Лада» и ЦСК ВВС. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Группы компаний «Полипласт», которая поддерживает хоккейные команды, сезон 2025/2026 является юбилейным сразу для обоих клубов.

«Самарская область богата хоккейными именами — здесь воспитаны олимпийские чемпионы, чемпионы мира, известные тренеры. Наше сотрудничество с „Ладой“ — это долгосрочный вклад в развитие хоккея: от детских школ до профессиональных команд. В регионах присутствия „Полипласта“ хоккей начинает поступательно развиваться. В юбилейный для „Лады“ сезон мы рады стать частью этой истории и помочь Самарской области — региону с богатейшими хоккейными традициями — вырастить новые имена», — отметил председатель совета директоров холдинга Александр Шамсутдинов.

В этом году хоккейный клуб «Лада» проводит свой 50-й сезон — 31 августа 2026 года клуб отметит 50-летие со дня основания. На протяжении десятилетий «Лада» остается визитной карточкой самарского хоккея, воспитывая поколения спортсменов и оставаясь символом спортивной гордости региона.

Команда ЦСК ВВС празднует в этом сезоне свой 75-летний юбилей. Основанный в 1950 году, клуб по праву считается одним из старейших хоккейных коллективов страны, который продолжает сохранять верность армейским традициям отечественного хоккея.

Группа компаний «Полипласт», выступающая партнером хоккейных клубов «Лада» и ЦСК ВВС, реализует комплексную программу корпоративной социальной ответственности, основанную на принципах устойчивого развития территорий присутствия. Поддержка спорта, детско-юношеских школ, культурных и общественных инициатив является важной частью стратегии компании. Инвестиции холдинга позволяют укреплять спортивную базу и создавать новые возможности для подготовки молодых хоккеистов.

Форум «Россия — спортивная держава» проводится в соответствии с распоряжением президента России Владимира Путина при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Самарской области. В 2025 году мероприятие состоялось в Самаре с 5 по 7 ноября.









