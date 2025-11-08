«Что-то задержало»: поисково-спасательный отряд назвал основную версию исчезновения семьи Усольцевых

Усольцевы перестали выходить на связь 28 сентября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Семья Усольцевых, таинственно исчезнувшая в лесах Красноярского края, потерялась и стала жертвой несчастного случая. Это стало основной версией случишегося, сообщила представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«Мы и по сей день считаем, что семья потерялась. Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане наше мнение не изменилось, мы следуем изначальной нашей версии о несчастном случае», — отметила Чооду в беседе с aif.ru.

Что касается шансов на то, что Усольцевы живы, в организации воздерживаются от однозначных прогнозов. Представитель «ЛизаАлерт» назвала эту тему сложной, подчеркнув, что волонтеры всегда стараются верить в лучшее. Однако из-за того, что с момента исчезновения прошло уже много времени, в отряде не готовы давать оценок. Поиски семьи продолжаются.

Ранее криминалист Михаил Игнатов назвал загадочным исчезновение семьи Усольцевых, пропавшей в походе более месяца назад. По его словам, бесследное исчезновение целой семьи — это нечто из ряда вон выходящее. Эксперт отметил, что обычно в горах находят погибших одиночных туристов, но здесь нет никаких следов и предпосылок для одновременной гибели всех членов семьи. Игнатов не исключил, что Усольцевы могли инсценировать исчезновение, чтобы уехать за границу.