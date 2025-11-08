Полпреду Жоге презентовали фильм, связанный с уральскими бойцами СВО

Фильм показывает, какую роль играет волонтерское движение в поддержке российских бойцов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое стартовал четвертый форум «Патриоты Урала», который посвящен поддержке участников специальной военной операции (СВО). Мероприятие привлекает внимание к важным вопросам помощи военнослужащим и их семьям, а также популяризирует волонтерскую деятельность. В форуме участвует полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, передает с места события корреспондент URA.RU.

«Их (волонтеров на Урале прим. ред.) действительно очень много. Поэтому родилась идея создать общий форум для того, чтобы собрать всех волонтеров и неравнодушных людей, которые занимаются гуманитарной помощью и реабилитацией наших ребят, в одном месте. И познакомить их между собой, чтобы они делились наработками, делились опытом между собой», — рассказал Жога.

Форум «Патриоты Урала» нацелен на объединение усилий общества и власти для поддержки военнослужащих и их семей. Организаторы стремятся создать платформу, которая позволит не только оказывать непосредственную помощь участникам СВО, но и распространять информацию о волонтерском движении, его достижениях и возможностях.

Продолжение после рекламы

«За этим стоит любовь к Родине, любовь к тем ребятам, которые защищают сейчас нашу Родину. Это любовь к ближнему», — поделился директор Благотворительного Фонда «Ветераны СВО и КТО», депутат городской думы Сергей Павленко.

В рамках мероприятия проходят тематические сессии, дискуссии и культурные события. Участники могут обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы и найти новые пути их решения. Форум становится местом встречи для различных организаций и волонтеров, которые стремятся внести свой вклад в поддержку тех, кто находится на передовой.

«Когда я попала на первый форум „Патриоты Урала“, я увидела сколько добровольцев УрФО. Это была первая ситуация, когда мы познакомились друг с другом. Там и Курган, и Челябинск, и Екатеринбург. Мы встретились. И люди там были такие разные. Они удивительные — сибиряки и уральцы», — рассказала доброволец Гуманитарного добровольческого корпуса и экс-заместитель департамента внутренней политики ХМАО Майя Есина.

Одним из ярких событий форума стал показ фильма о волонтерском движении в рамках СВО. В течение 40 минут зрители смогли познакомиться с представителями волонтерских организаций из различных регионов. Они делятся своим опытом в помощи бойцам на передовой, рассказывают о трудностях и достижениях, демонстрируют, как можно внести свой вклад в общее дело.

Фильм позволяет лучше понять, какую роль играет волонтерское движение в поддержке участников СВО. Он показывает, что даже небольшие усилия могут иметь большое значение и помогать тем, кто находится в сложных условиях.